СМИ: министр энергетики Швеции посетит игру сборной в четвертьфинале ЧМ

Также на матч приедет лидер крупнейшей оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Министр энергетики Швеции Ибрагим Байлан поддержит национальную сборную на стадионе в Самаре во время матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Англии. Об этом в пятницу сообщает агентство ТТ.

Ранее правительство Швеции бойкотировало церемонию открытия чемпионата мира в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля, но на игре 1/8 финала кабинет представлял министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг. Перед поездкой в Россию он заявил, что Стокгольм обсудил ситуацию с Великобританией и Данией и пришел к выводу, что власти готовы поддержать сборную.

На матч также поедет лидер крупнейшей оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск. Победитель в полуфинале чемпионата мира сыграет с сильнейшим во встрече между командами России и Хорватии.