Эксперт: сборная России обладает сильным командным духом и удивляет результатами

Российская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла сборную Испании

РИМ, 6 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Игра и результаты сборной России по футболу стали огромным сюрпризом чемпионата мира 2018 года. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал Альберто Бранди, глава спортивной редакции телекомпании "Медиасет" (Mediaset), которой принадлежат эксклюзивные права на демонстрацию первенства в Италии.

"Сборная России стала огромным сюрпризом этого чемпионата. Многие полагали, что команда не выйдет из группы, однако команда оказалась уже в 1/4 финала. У вас отлично организованная команда, прекрасный тренер", - поделился специалист.

Он считает, что преимущество российской сборной в том, что почти все футболисты играют во внутреннем чемпионате. "Это привело к образованию такого командного духа, которым могут похвастаться не все национальные сборные", - сказал Бранди. Среди российских игроков он особенно выделил Александра Головина, у которого, по его мнению, есть все шансы попасть в европейские клубы. "К нему приковано большое внимание, в том числе интерес к нему проявлял еще до чемпионата "Ювентус", и сейчас он продемонстрировал, что у него может быть большое будущее", - добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что склонен верить растиражированной в последние дни СМИ информации о том, что нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перейдет в самый титулованный итальянский клуб.

По поводу исхода мирового первенства Бранди, который сам комментируют матчи и является футбольным экспертом, считает, что чемпионский титул достанется сборной Бразилии. "После неудачи дома (пятикратный чемпион мира проиграл в полуфинале Германии с разгромным счетом 1:7 на ЧМ-2014 - прим. ТАСС) это - другая команда, и она не допустила больше ни одного промаха. Бразилия - мой фаворит", - поделился специалист.