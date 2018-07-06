ФИФА не выявила наличие допинга в пробе иранского футболиста "Ростова" Эззатоллахи

Ранее в СМИ появилась информация о том, что допинг- проба Эззатоллахи дала атипичный результат

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что в допинг-пробе полузащитника клуба "Ростов" и сборной Ирана Саида Эззатоллахи не было найдено следов применения запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирана со ссылкой на письмо ФИФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что допинг- проба Эззатоллахи дала атипичный результат. В пробе 21-летнего футболиста было обнаружено повышенное содержание лютеинизирующего гормона, способствующего выработке тестостерона.

Проба была взята 2 июня во время подготовительного сбора иранской команды к чемпионату мира. После ряда дополнительных тестов ФИФА пришла к выводу, что Эззатоллахи не употреблял никаких запрещенных веществ. Повышенное содержание гормона в пробе футболиста не было связано с допингом.

Эззатоллахи, который является футболистом "Ростова", прошедший сезон провел за пермский "Амкар", в чемпионате и Кубке России он сыграл 16 матчей, забив один гол. За сборную Ирана полузащитник провел 27 игр, отличившись один раз и отдав две голевые передачи. На чемпионате мира он провел два матча, пропустив стартовую игру против сборной Марокко (1:0) из-за полученной ранее красной карточки.

Сборная Ирана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, заняв третье место в группе В. Иранцы обыграли марокканцев, проиграли испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1).