МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Бурановские бабушки" поддержат сборную России по футболу, музыкальный коллектив споет вместе с болельщиками во время трансляции матча чемпионата мира Россия - Хорватия в московском Гостином дворе, где ранее функционировал Дом фанатов Мексики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дома Мексики.
Сборная России, обыграв испанцев в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал. В 1/8 финала россияне сыграют с хорватами. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча - 21:00 мск.
"Во время трансляции матча сборной России со сборной Хорватии популярный российский фольклорный коллектив исполнит всеми любимые песни, включая гимн собственного сочинения, посвященный чемпионату мира по футболу в России. Конечно, прозвучит известный хит "Party for Everybody Dance", под который бабушки устроят танцевальный перформанс вместе с 4 тыс. зрителей", - сказано в сообщении.
Все желающие смогут посмотреть матч на большом экране в Гостином дворе. Вход на мероприятие свободный.
В Гостином дворе к старту чемпионата мира был открыт Дом болельщиков Мексики и проработал до 4 июля. 29 июня там был презентован День мертвых - праздник, посвященный памяти умерших. Дом Мексики стал самым большим домом болельщиков среди остальных восьми подобных фестивалей чемпионата мира, заняв павильон площадью 8500 кв. метров. 5 июля мексиканские музыканты мариачи передали "ключи" от Дома "Бурановским бабушкам", спев вместе с ними "Катюшу".
"Бурановские бабушки" - российский музыкальный коллектив, исполняющий музыку в жанре фолк (народная песня). "Бурановские бабушки" представляли Россию на международном конкурсе "Евровидение" в 2012 году. Ансамбль исполнил песню "Party for Everybody Dance" и занял второе место, показав один из лучших результатов среди российских конкурсантов в истории.