Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится в Сочи 7 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Бурановские бабушки" поддержат сборную России по футболу, музыкальный коллектив споет вместе с болельщиками во время трансляции матча чемпионата мира Россия - Хорватия в московском Гостином дворе, где ранее функционировал Дом фанатов Мексики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дома Мексики.

Сборная России, обыграв испанцев в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал. В 1/8 финала россияне сыграют с хорватами. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало матча - 21:00 мск.

"Во время трансляции матча сборной России со сборной Хорватии популярный российский фольклорный коллектив исполнит всеми любимые песни, включая гимн собственного сочинения, посвященный чемпионату мира по футболу в России. Конечно, прозвучит известный хит "Party for Everybody Dance", под который бабушки устроят танцевальный перформанс вместе с 4 тыс. зрителей", - сказано в сообщении.