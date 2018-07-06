Москвич помог вернуть бельгийскому болельщику телефон, деньги и документы

Бельгиец потерял свои вещи на утро после победы сборной Бельгии над англичанами (1:0) в матче группового этапа

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Житель Москвы вернул бельгийскому болельщику документы и ценные вещи, которые иностранец потерял во время поездки на матч своей команды в Калининград. Свою счастливую историю житель Антверпена, который представился как Коко, рассказал ТАСС перед встречей сборных Бельгии и Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В Казань, где состоится матч бельгийцев и бразильцев, Коко приехал с двумя друзьями. Один из них Тимур является украинцем и живет в Бельгии уже 21 год. Он и рассказал на русском языке историю спасения ценностей своего бельгийского товарища.