Москвич помог вернуть бельгийскому болельщику телефон, деньги и документы

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Житель Москвы вернул бельгийскому болельщику документы и ценные вещи, которые иностранец потерял во время поездки на матч своей команды в Калининград. Свою счастливую историю житель Антверпена, который представился как Коко, рассказал ТАСС перед встречей сборных Бельгии и Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
В Казань, где состоится матч бельгийцев и бразильцев, Коко приехал с двумя друзьями. Один из них Тимур является украинцем и живет в Бельгии уже 21 год. Он и рассказал на русском языке историю спасения ценностей своего бельгийского товарища.
Бельгиец Коко (крайний правый) pic.twitter.com/IYvb8Yrbsq— Artem Kuznetsov (@KuzzzArt) 6 июля 2018 г.
Коко потерял свои вещи на утро после победы сборной Бельгии над англичанами (1:0) в матче группового этапа. Оставшись без средств связи, он одолжил смартфон у Тимура, чтобы в социальной сети сообщить всем родным и друзьям, что он остался без документов и ценных вещей.
"Когда он зашел в Facebook, оказалось, что его документы найдены. Нашел их парень из Москвы, который также приехал на матч в Калининград. Мы списались и условились встретиться в одном из баров. Он вернул Коко все: телефон, деньги и документы", - рассказал Тимур.
После этого все действующие лица истории условились встретиться в Казани, чтобы вместе поддержать сборную Бельгии в матче с бразильцами, который начнется на "Казань-Арене" в 21:00 мск.