Кипелов: игра с хорватами для сборной РФ может оказаться сложнее, чем матч с испанцами

Кипелов - болельщик московского "Спартака" и исполнитель гимна московского клуба

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Встреча между сборными России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу может оказаться для российской команды более трудной, чем матч с испанцами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал лидер рок-группы "Кипелов" Валерий Кипелов.

Кипелов - болельщик московского "Спартака". Он является исполнителем гимна клуба, представленного 10 февраля 2010 года. Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе А, в 1/8 финала россияне обыграли команду Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Футболисты сборной Хорватии играют в ведущих клубах Испании и Англии. Будет сложная игра, возможно, даже сложнее, чем с испанцами, поскольку хорваты упорные, техничные, будем болеть за наших и надеяться на чудо. Чудеса в этой жизни случаются!" - сказал Кипелов.