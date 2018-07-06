Кипелов: игра с хорватами для сборной РФ может оказаться сложнее, чем матч с испанцами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Встреча между сборными России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу может оказаться для российской команды более трудной, чем матч с испанцами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал лидер рок-группы "Кипелов" Валерий Кипелов.
Кипелов - болельщик московского "Спартака". Он является исполнителем гимна клуба, представленного 10 февраля 2010 года. Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе А, в 1/8 финала россияне обыграли команду Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Футболисты сборной Хорватии играют в ведущих клубах Испании и Англии. Будет сложная игра, возможно, даже сложнее, чем с испанцами, поскольку хорваты упорные, техничные, будем болеть за наших и надеяться на чудо. Чудеса в этой жизни случаются!" - сказал Кипелов.
Музыкант назвал матч со сборной Испании "валидольным". "Но наши играли очень дисциплинированно, особенно в защите, чего раньше не наблюдалось. Это все-таки огромная заслуга тренера Станислава Черчесова", - считает собеседник агентства.
Кипелов признался, что успешное выступление российской сборной на турнире стало приятным удивлением. "До чемпионата мало верилось, что наши выйдут из группы и уж тем более дойдут до четвертьфинала. Я знаю футболистов нашей сборной по игре на других турнирах и в клубах, никто не рассчитывал, что будет такая отдача, игра", - заметил музыкант.
"Наверное, не самая мастеровитая команда, не обладающая какими-то гениальными игроками. Но они проявили характер, вот за это их стоит уважать. Они молодцы, можно сказать, совершили подвиг", - подчеркнул Кипелов.