За первые две недели турнира в городе побывали более 110 тыс. российских и иностранных туристов

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Более 160 тыс. человек посетили стадион "Волгоград-Арена" в ходе четырех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Более 160 тыс. человек стали свидетелями игр сборных Англии и Туниса, Нигерии и Исландии, Египта и Саудовской Аравии, Японии и Польши на стадионе "Волгоград-Арена" в рамках группового этапа первенства, которые состоялись в Волгограде с 18 по 28 июня", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за это время Волгоград посетили более 110 тыс. туристов, среди которых "по экспертным оценкам, количество иностранных туристов составило более 50 тыс. человек". Прирост туристического потока, по данным областных властей, превысил 50% по сравнению с июнем 2017 года.

"Гости ЧМ высоко оценили уровень подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде, особо отмечая гостеприимство, радушие и доброжелательность жителей, волонтеров, добровольцев", - отметили в пресс- службе.

Наследие ЧМ в Волгограде

Главным объектом наследия чемпионата в Волгограде стали новый 45-тысячный стадион, на котором свои тренировки и домашние матчи будет проводить местный клуб "Ротор", выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). "Волгоград-Арена" после чемпионата также будет использоваться в качестве многофункционального комплекса для проведения культурно-массовых мероприятий. Вокруг стадиона сформирована новая зона отдыха, у подножия Мамаева кургана созданы новый парк.

По программе подготовки к ЧМ-2018 в регионе построили три отеля международных брендов Hampton by Hilton, Park Inn by Radisson, Hilton Garden Inn. Вне рамок этой программы, по данным обладминистрации, в Волгограде возвели 21 новую гостиницу, провели реконструкцию 35 комплексных средств размещения, увеличив размер номерного фонда на 3,1 тыс. мест.

Всего в регионе действуют более 300 классифицированных средств размещения, вместимость которых в совокупности составляет свыше 21 тыс. человек. Средний уровень загрузки отелей, гостиниц и хостелов в Волгоградской области в июне 2018 года достиг 70%, при этом показатель загрузки за аналогичный период прошлого года равнялся 35%.

Волгоградские дороги на протяжении многих лет упоминались как одни из худших в России. С 2014 года начался масштабный ремонт, причем трассы обновлялись как в рамках подготовки к ЧМ-2018, так и по другим федеральным и региональным программам. За это время строительством, реконструкцией и ремонтом удалось охватить порядка 1,5 тыс. км автомагистралей.

В Волгограде при подготовке к ЧМ модернизировали и аэропорт: построили новую взлетно-посадочную полосу, рулевые дорожки, установили новое метеорологическое оборудование, возвели два современных пассажирских терминала, открыли железнодорожное движение из аэропорта в центр Волгограда.

Масштабная реконструкция произошла накануне ЧМ в Клинической больнице скорой помощи №25, в частности, с нуля построили новое отделение скорой помощи на уровне европейских стандартов. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара.