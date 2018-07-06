Фан-посольство Англии открылось в Самаре перед игрой 1/4 финала ЧМ-2018

Встреча сборных Англии и Швеции состоится в Самаре 7 июля

Фан-посольство расположилось недалеко от фан-зоны, в нем работают семь человек. Как отметил в разговоре с журналистами врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, в городе ожидается до 4 тыс. англичан.

"Мы ждали англичан, только хотелось бы, чтобы их было больше. Я рад, что мы получаем такой опыт общения, мне будет завтра интересно на стадионе, потому что англичане являются мастерами футбола, и болельщики имеют богатый опыт поддержки команды. Мы избежим проблем и создадим возможности для изучения Самары", - сказал он.

Самара уже приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия - Мексика (2:0). Последней игрой, которую примет Самара, будет встреча 1/4 финала между командами Англии и Швеции (7 июля, 17:00 мск).