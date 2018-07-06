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6 июля, 17:07
Транспорт для маломобильных групп доставил более 1 тыс. человек на игры ЧМ в Петербурге
Стадион "Санкт-Петербург"
© Петр Ковалев/ТАСС
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Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек воспользовались специальными сервисами по доставке маломобильных групп населения к стадиону "Санкт-Петербург" в дни матчей чемпионата мира по футболу в городе на Неве. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"На сегодняшний день электрокарами воспользовались 750 человек - это люди с ограниченными возможностями. Как правило, это пожилые люди, люди с проблемами передвижения, беременные женщины. <…> И на пяти наших микроавтобусах 380 инвалидов-колясочников тоже были обеспечены такой возможностью для комфортного просмотра, доставки и возвращения обратно", - рассказал Ржаненков.

Для представителей маломобильных групп населения, имеющих билеты обычной категории и использующих общественный транспорт, организовано движение экологичных и компактных электромобилей типа гольф-кар. Как отметили в комитете, такой транспорт особенно востребован среди пожилых болельщиков иностранных сборных, которые приехали в Петербург поддержать свои команды. В их числе оказалась и 87-летняя болельщица сборной Аргентины, которая сначала отказалась воспользоваться электромобилем и полпути от станции метро "Крестовский остров" прошла самостоятельно, однако чуть позже, не рассчитав свои силы, доехала до стадиона на гольф-каре.

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В местах остановки спецтранспорта, который начинает курсировать за три часа до игры, предусмотрены скамейки для комфортного ожидания и посты волонтеров для оказания физической помощи маломобильным гражданам. Также из-за ограничений въезда на Крестовский остров в дни матчей для лиц, испытывающих трудности в передвижении, которые прибывают к стадиону на своих авто или на социальном такси, предусмотрена стоянка на Петровской площади - там их пересаживают на оборудованные микроавтобусы и доставляют непосредственно к арене.

Больше доверия и заботы

"Когда я купил билеты на матчи ЧМ, меня волновало, как я буду добираться на стадион и обратно. Доставка на стадион организована даже лучше, чем во время Кубка конфедераций. Сегодня людям с инвалидностью передано чуть больше ответственности, нам больше доверяют, и нет этого избыточного момента при личном досмотре. Он есть - строгий, вежливый, но не избыточный, и это замечательно", - поделился впечатлениями на пресс-конференции президент Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь "Мы - вместе" Юрий Кузнецов.

Также он отметил наличие отдельной линейки билетов для людей с избыточным весом. "Когда так заботятся о людях, это тоже очень приятно", - сказал Кузнецов.

Как рассказал журналистам директор городского информационно-методического центра "Доступная среда" Матвей Лукин, сервисы по доставке маломобильных граждан на стадион будут работать в период спортивных мероприятий и после завершения ЧМ-2018.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Санкт-Петербург примет также один полуфинал и матч за третье место.

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