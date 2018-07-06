Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек воспользовались специальными сервисами по доставке маломобильных групп населения к стадиону "Санкт-Петербург" в дни матчей чемпионата мира по футболу в городе на Неве. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. "На сегодняшний день электрокарами воспользовались 750 человек - это люди с ограниченными возможностями. Как правило, это пожилые люди, люди с проблемами передвижения, беременные женщины. <…> И на пяти наших микроавтобусах 380 инвалидов-колясочников тоже были обеспечены такой возможностью для комфортного просмотра, доставки и возвращения обратно", - рассказал Ржаненков. Для представителей маломобильных групп населения, имеющих билеты обычной категории и использующих общественный транспорт, организовано движение экологичных и компактных электромобилей типа гольф-кар. Как отметили в комитете, такой транспорт особенно востребован среди пожилых болельщиков иностранных сборных, которые приехали в Петербург поддержать свои команды. В их числе оказалась и 87-летняя болельщица сборной Аргентины, которая сначала отказалась воспользоваться электромобилем и полпути от станции метро "Крестовский остров" прошла самостоятельно, однако чуть позже, не рассчитав свои силы, доехала до стадиона на гольф-каре.