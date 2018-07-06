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6 июля, 16:45
Bonjour, Hola: Нижний Новгород приветствует болельщиков Франции и Уругвая перед матчем ЧМ
© Михаил Личков/ТАСС
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Матч 1/4 финала между сборными Франции и Уругвая состоится в пятницу и начнется в 17:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Пасмурная погода не стала помехой для болельщиков сборных Франции и Уругвая по футболу, которые пришли на стадион в Нижнем Новгороде на матч 1/4 финала чемпионата мира. С разных сторон прилегающих к арене улиц раздавались приветственные возгласы: французское bonjour и испанское hola, передают корреспонденты ТАСС.

Встреча команд начнется в 17:00 мск, на стадии 1/8 финала команды Франции и Уругвая выбили из борьбы сборные Аргентины и Португалии соответственно.

Матч между сборными Франции и Уругвая станет последним на стадионе "Нижний Новгород" в рамках чемпионата мира. Ранее в городе прошли четыре игры группового этапа и встреча 1/8 финала.

Комфортная погода

Погода в день матча переменчивая. По дороге на стадион болельщиков в той или иной части города могла застать гроза, тучи сгущались и неподалеку от самой арены. Однако во время матча и вечером дожди маловероятны, а температура воздуха будет весьма комфортной.

"Во время игры будет уже более прохладная воздушная масса, чем днем, но каких-то существенных осадков на вечер не прогнозируется. Температурный фон до матча - плюс 25, после столбики понизятся до отметки 20-22 градусов", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Фанаты настроены позитивно, они начинали поддерживать любимые команды уже по пути на стадион. Уругвайцы пели песни, размахивали шарфиками и раскладывали на газонах огромные флаги своей страны. Некоторые местные жители, поддерживающие команду, приклеили на окна домов листики с надписью "Добро пожаловать, Уругвай!" на испанском языке.

Фанат сборной Уругвая Эмильяно в беседе с ТАСС предположил, что если сегодня его любимая сборная победит, то сможет выиграть мировое первенство."Матч против сборной Франции для нас равен финалу. Это самый сложный соперник в нашей сетке, и если сегодня мы победим, то вполне можем рассчитывать на третье чемпионство в истории. Предположу, что счет будет 2:0 в нашу пользу", - сказал Эмильяно.

Французские болельщики последовали на арену организованным маршем, преодолев пешком около 300 метров. Почти каждый держал в руках флаг страны.

Болельщик сборной Франции Антуан Лапортьен сказал ТАСС, что сегодняшний матч является одним из важнейших в истории команды. "Свобода, равенство и братство. Сегодня эти слова приобретают особый смысл, ведь сегодня один из главнейших матчей в нашей футбольной истории. Счет будет 1:1, а в дополнительное время Мбаппе забьет два гола", - убежден Антуан.

Дождевики, тельняшки, аквагрим

Болельщики, которые не смогли присутствовать на стадионе, пришли смотреть трансляцию матча на площадку фан- феста. Многие запаслись дождевикаи и зонтами. Иностранных болельщиков практически не было, внимание окружающих привлекали два россиянина, которые были в тельняшках, шапках-ушанках и подпоясаны армейским ремнем.

"Мы будем болеть за команду Уругвая, так как не хотим, чтобы российская команда потом встретилась с французами - у них команда сильнее. Такой у нас наполеоновский план", - сказал ТАСС нижегородец Олег Никифиров.

Компания девушек была заметна благодаря расписанным в цвет французского флага лицам. Аквагрим им нанесли фанаты из Франции. "Мы хотели сфотографироваться с французами, и они нам буквально приказали болеть за их национальную сборную, нарисовали мелками на щеках флаги. А вот наши друзья будут болеть за Уругвай", - сказала ТАСС Алена Славина.

Уругвайские болельщики в центре города окружили экс- депутата Госдумы Любомира Тяна, которого из-за внешнего сходства приняли за киноактера Джеки Чана. Один за другим они пожимали ему руки и делали селфи на память.

В пятницу экскурсию для иностранных болельщиков провел бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, познакомив гостей с одной из главных улиц города - Большой Покровской. На пешеходной улице он продемонстрировал уникальное здание Госбанка - памятник зодчества, где в Первую мировую войну хранился золотой запас России. Также он рассказал фанатам о театре драмы, где выступал русский певец Федор Шаляпин и где были поставлены все пьесы писателя Максима Горького.

Иностранцы фотографировались на фоне многочисленных памятников - знаменитому актеру Евгению Евстигнееву, революционеру Якову Свердлову. Не обошли стороной и шутливые скульптуры - "Веселую козу" и "Фотографа с собачкой". В конце улицы болельщики встретились с официальным талисманом чемпионата мира - волком Забивакой.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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