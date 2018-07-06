Bonjour, Hola: Нижний Новгород приветствует болельщиков Франции и Уругвая перед матчем ЧМ

Матч 1/4 финала между сборными Франции и Уругвая состоится в пятницу и начнется в 17:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Пасмурная погода не стала помехой для болельщиков сборных Франции и Уругвая по футболу, которые пришли на стадион в Нижнем Новгороде на матч 1/4 финала чемпионата мира. С разных сторон прилегающих к арене улиц раздавались приветственные возгласы: французское bonjour и испанское hola, передают корреспонденты ТАСС. Встреча команд начнется в 17:00 мск, на стадии 1/8 финала команды Франции и Уругвая выбили из борьбы сборные Аргентины и Португалии соответственно. Матч между сборными Франции и Уругвая станет последним на стадионе "Нижний Новгород" в рамках чемпионата мира. Ранее в городе прошли четыре игры группового этапа и встреча 1/8 финала. Комфортная погода Погода в день матча переменчивая. По дороге на стадион болельщиков в той или иной части города могла застать гроза, тучи сгущались и неподалеку от самой арены. Однако во время матча и вечером дожди маловероятны, а температура воздуха будет весьма комфортной. "Во время игры будет уже более прохладная воздушная масса, чем днем, но каких-то существенных осадков на вечер не прогнозируется. Температурный фон до матча - плюс 25, после столбики понизятся до отметки 20-22 градусов", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Фанаты настроены позитивно, они начинали поддерживать любимые команды уже по пути на стадион. Уругвайцы пели песни, размахивали шарфиками и раскладывали на газонах огромные флаги своей страны. Некоторые местные жители, поддерживающие команду, приклеили на окна домов листики с надписью "Добро пожаловать, Уругвай!" на испанском языке. Фанат сборной Уругвая Эмильяно в беседе с ТАСС предположил, что если сегодня его любимая сборная победит, то сможет выиграть мировое первенство."Матч против сборной Франции для нас равен финалу. Это самый сложный соперник в нашей сетке, и если сегодня мы победим, то вполне можем рассчитывать на третье чемпионство в истории. Предположу, что счет будет 2:0 в нашу пользу", - сказал Эмильяно. Французские болельщики последовали на арену организованным маршем, преодолев пешком около 300 метров. Почти каждый держал в руках флаг страны. Болельщик сборной Франции Антуан Лапортьен сказал ТАСС, что сегодняшний матч является одним из важнейших в истории команды. "Свобода, равенство и братство. Сегодня эти слова приобретают особый смысл, ведь сегодня один из главнейших матчей в нашей футбольной истории. Счет будет 1:1, а в дополнительное время Мбаппе забьет два гола", - убежден Антуан. Дождевики, тельняшки, аквагрим Болельщики, которые не смогли присутствовать на стадионе, пришли смотреть трансляцию матча на площадку фан- феста. Многие запаслись дождевикаи и зонтами. Иностранных болельщиков практически не было, внимание окружающих привлекали два россиянина, которые были в тельняшках, шапках-ушанках и подпоясаны армейским ремнем. "Мы будем болеть за команду Уругвая, так как не хотим, чтобы российская команда потом встретилась с французами - у них команда сильнее. Такой у нас наполеоновский план", - сказал ТАСС нижегородец Олег Никифиров.