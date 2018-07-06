ФИФА оштрафовала Шведский футбольный союз за нарушение маркетинговых правил на ЧМ

Во время матча 1/8 финала турнира члены шведской сборной демонстрировали несанкционированные коммерческие бренды

ТАСС, 6 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Шведский футбольный союз на 70 тысяч швейцарских франков (более €60 тыс.) за нарушение маркетинговых правил на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Во время матча 1/8 финала турнира против команды Швейцарии (1:0) члены шведской сборной демонстрировали несанкционированные коммерческие бренды на предметах экипировки.

В четвертьфинале шведы встретятся с командой Англии. Матч пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск.