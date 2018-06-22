МВД: ЧМ по футболу в России может войти в историю как один из самых безопасных

Также отмечается, что министерство и международный полицейский центр выявили в ходе проведения мундиаля специально приехавшую в РФ международную группу карманников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проводимый в России чемпионат мира по футболу может считаться одним из самых безопасных. Об этом ТАСС заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Я думаю, что в историю чемпионат мира войдет как один из самых безопасных и законопослушных мероприятий такого уровня. Пока мы очень довольны работой правоохранительных органов", - сказал он, отметив, что зафиксированы разного рода правонарушения, "но их количество настолько мизерное, что о них даже говорить не стоит".

Вместе с тем МВД РФ совместно с международным полицейским центром выявили в ходе проведения мундиаля специально приехавшую в РФ международную группу карманников. "Полностью оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров, потому что были выявлены международные группы карманников, специально приехавшие на мундиаль для совершения преступлений иностранцы", - сказал Зубов.

Первое в истории России домашнее мировое футбольное первенство проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.