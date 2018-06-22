МВД: ЧМ по футболу в России может войти в историю как один из самых безопасных

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проводимый в России чемпионат мира по футболу может считаться одним из самых безопасных. Об этом ТАСС заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
"Я думаю, что в историю чемпионат мира войдет как один из самых безопасных и законопослушных мероприятий такого уровня. Пока мы очень довольны работой правоохранительных органов", - сказал он, отметив, что зафиксированы разного рода правонарушения, "но их количество настолько мизерное, что о них даже говорить не стоит".
Вместе с тем МВД РФ совместно с международным полицейским центром выявили в ходе проведения мундиаля специально приехавшую в РФ международную группу карманников. "Полностью оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров, потому что были выявлены международные группы карманников, специально приехавшие на мундиаль для совершения преступлений иностранцы", - сказал Зубов.
Первое в истории России домашнее мировое футбольное первенство проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.