ФИФА на данный момент не выявила случаев неблагоприятных результатов допинг-проб на ЧМ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что допинг-проба полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи дала атипичный результат

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент чемпионата мира - 2018 не выявила неблагоприятных допинг-проб среди атипичных результатов анализов игроков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что допинг-проба полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи дала атипичный результат, но позднее в его крови не было найдено следов запрещенных веществ.

"ФИФА осведомлена о наличии информации, касающейся атипичного результата допинг-пробы у игрока, который участвовал в чемпионате мира. Просим учесть, что сообщение об атипичном результате появилось в отчете аккредитованной лаборатории Всемирного антидопингового агентства [WADA], который требует дальнейшего расследования со стороны антидопингового подразделения ФИФА для определения неблагоприятного результата. После завершения расследования игрок, его клуб, национальная ассоциация и WADA получат уведомление, будет ли данный атипичный результат признан неблагоприятным. На данный момент на чемпионате мира среди допинг-проб игроков нет ни одного атипичного результата, который был бы признан неблагоприятным", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.