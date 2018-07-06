Кавани не вошел в стартовый состав сборной Уругвая на матч ЧМ-2018 с командой Франции

Игрок сделал дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии (2:1), во втором тайме он получил повреждение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий Эдинсон Кавани не вошел в стартовый состав сборной Уругвая по футболу на матч четвертьфинала чемпионата мира с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Кавани сделал дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии (2:1), во втором тайме он получил повреждение и был заменен на 74-й минуте.

Состав сборной Уругвая выглядит следующим образом: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Диего Лаксальт, Луис Суарес, Кристиан Стуани.

Сборная Франции: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Самюэль Умтити, Лукас Эрнандес, Рафаэль Варан, Поль Погба, Корентен Толиссо, Н'Голо Канте, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

Полузащитник французской команды Блез Матюиди не сможет принять участия во встрече из-за дисквалификации.

Матч Уругвай - Франция пройдет в Нижнем Новгороде, начало - 17:00 мск. Команды пока не проиграли ни одного матча на турнире.