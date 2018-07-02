Как сборная Швеции из темной лошадки превратилась в претендента на медали ЧМ

ТАСС рассказывает о главных составляющих успеха шведской команды, дошедшей до четвертьфинала мирового первенства

Сборная Швеции 7 июля сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Англией. До этой стадии мирового первенства команда дошла впервые с 1994 года. Тогда шведы, ведомые Мартином Далином, Томасом Бролином и Кеннетом Андерссоном, завоевали бронзовые медали на турнире в США.

Глобальные перемены Перед началом отборочного цикла на чемпионат мира — 2018 в сборной Швеции произошли серьезные изменения. Эрика Хамрена, руководившего командой восемь лет, на посту главного тренера сменил Янне Андерссон. О завершении международной карьеры после провального чемпионата Европы 2016 года объявили лучший бомбардир в истории сборной Златан Ибрагимович, многолетние лидеры — основной вратарь Андреас Исакссон и полузащитник Ким Чельстрём. Отказался от выступлений за национальную команду и Понтус Вернблум, который не являлся игроком основного состава. Учитывая состав отборочной группы, сборную Швеции фаворитом никто не считал. Скандинавам предстояло сыграть с командами Франции, Голландии, Болгарии, а также Белоруссии и Люксембурга. Шведы смогли занять второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с голландцами. По ходу отборочного турнира шведы не потерпели ни одного домашнего поражения, лишь однажды сыграв вничью с голландцами (1:1) и переиграв сборную Франции (2:1). В стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира сборной Швеции предстояло сыграть с итальянской командой. Фаворитами противостояния считались именно итальянцы. Однако скандинавы сумели одержать победу в первой домашней встрече со счетом 1:0 благодаря мячу Якоба Юханссона. В ответном матче шведская сборная также сумела справиться с давлением итальянцев и удержала ничью 0:0. Автор решающего гола в противостоянии Юханссон в игре в Милане получил травму крестообразных связок, из-за которой не успел набрать оптимальную форму к чемпионату мира и не попал в заявку команды на турнир. Консерватор и умелый тактик Главным творцом успеха команды можно считать главного тренера Андерссона. Он доказал свою состоятельность и умение работать с не самыми сильными футболистами, выиграв чемпионат Швеции с "Норрчёпингом". По бюджету этот клуб на тот момент находился во второй половине таблицы в лиге. Главным достоинством тренера считается умение оценить уровень соперника, на чем основывается выбор тактики на ту или иную игру. В матчах с более сильными командами Андерссон предпочитает строить игру от обороны с быстрым переходом в контратаки. С командами уровнем слабее его футболисты действуют с позиции силы.

В отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Швеции забила 26 мячей (у победителей группы французов — 18) благодаря крупным победам над командами Белоруссии (дважды по 4:0) и домашним матчам с командами Люксембурга (8:0) и Болгарии (3:0). При этом без гола шведы уходили с поля лишь в заключительном матче с голландцами (0:2), в котором перед скандинавами стояла задача не проиграть крупнее, чем с разницей в 6 мячей. Забивает сборная Швеции и в каждом матче чемпионата мира. Андерссон известен как консервативный тренер. Он четко определяется со стартовым составом и редко прибегает к ротации игроков. Те 11 человек, которые выходят с первых минут на чемпионате мира в России, провели почти весь отборочный цикл и за два года успели притереться друг к другу. 55-летнего специалиста также можно назвать принципиальным наставником. По ходу отборочного турнира от выступлений за сборную отказался защитник мёнхенгладбахской "Боруссии" Оскар Вендт. 32-летний футболист обиделся на тренера за то, что тот не давал ему много игрового времени и выпускал на поле лишь на замену, предпочитая использовать на его позиции Людвига Аугустинссона. После проигранного матча болгарам (2:3) расположение сборной Швеции покинул полузащитник Албин Экдаль. Футболист был заменен на 70-й минуте встречи. По официальным данным, Экдаль уехал из сборной из-за травмы. Однако журналист авторитетной газеты Expressen, который находился рядом с национальной командой, сообщил о том, что Андерссон был недоволен уровнем игры Экдаля, его самоотдачей и выполнением тренерской установки. Наставник отметил, что в матчах за свой клуб "Гамбург" футболист показывает более высокий уровень игры, чем за сборную. Через три дня сборная Швеции без Экдаля на выезде переиграла команду Белоруссии со счетом 4:0, а шведский полузащитник спустя неделю вышел в основном составе "Гамбурга" на матч чемпионата Германии. Позднее Андерссон продолжил приглашать Экдаля в сборную. Футболист принимал участие в первом стыковом матче с итальянцами и является основным игроком команды на чемпионате мира. Уход Ибрагимовича В последние годы карьеры Ибрагимовича в сборной команда очень сильно зависела от него. Вследствие этого игра была очень предсказуемой и однообразной. Все футболисты старалась играть на свою главную звезду в надежде на то, что он сумеет решить исход матчей. В отдельных встречах Ибрагимовичу это удавалось. Именно он благодаря высочайшему индивидуальному мастерству вывел сборную Швеции на чемпионат Европы 2016 года, забив три из четырех мячей шведов в стыковых матчах с датчанами (2:1, 2:2).

Влияние Ибрагимовича было так велико, что он вышел играть в один из решающих матчей того же отборочного цикла со сборной России (первый под руководством Леонида Слуцкого) не до конца здоровым. В первом тайме россияне имели большое преимущество и к перерыву вели в счете 1:0, но могли забивать и больше. На вторую половину встречи Ибрагимович не вышел, и игра полностью поменялась. Сборная Швеции имела ряд опасных моментов, и только великолепная игра Игоря Акинфеева помогла россиянам удержать победу. После объявления Ибрагимовича о завершении международной карьеры Андерссона чуть ли не на каждой пресс-конференции спрашивали про возможное возвращение лучшего бомбардира в истории сборной. В стране Златан по-прежнему любим настолько, что на некоторых шведских спортивных порталах есть раздел "Футбол", а есть отдельный раздел "Златан". Тем не менее в опросе газеты Aftonbladet 52% проголосовавших посчитали, что Ибрагимович не должен играть на чемпионате мира. Особо актуальным вопрос о возвращении в сборную нынешнего 36-летнего футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" стал после выхода команды на ЧМ-2018. Ибрагимович более чем за месяц до начала турнира официально объявил о том, что не намерен выступать на мировом первенстве, тем самым успокоив ненужные разговоры. Перед началом турнира сам Ибрагимович в восторженных тонах отзывался о национальной сборной. "Думаю, что сборная Швеции — фаворит чемпионата мира, потому что она лучше без Златана", — сказал Ибрагимович. Уход Златана пошел на пользу Наличие в составе сборной суперзвезды уровня Ибрагимовича на крупных турнирах добавляло ожиданий и ответственности. Сейчас же этот "груз" со шведской команды спал, что пошло ей только на пользу. После победного четвертьфинала со швейцарцами (1:0) автор победного мяча Эмиль Форсберг отметил, что сборная Швеции не ощущает давления, так как любая команда, играющая против нее, является фаворитом.

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При Ибрагимовиче другие футболисты в сборной не раскрывали и трети своего потенциала. Сейчас же игра шведов стала более командной и разнообразной. На чемпионате мира у шведов нет одного ярко выраженного бомбардира: по мячу забили Форсберг, Ола Тойвонен и Аугустинссон, а Классон отметился двумя голевыми передачами и заработанным пенальти, который реализовал Гранквист. Пара центральных защитников Анреас Гранквист — Виктор Линделёф является одной из самых надежных на турнире. Сборная Швеции в четырех матчах пропустила два мяча от немцев (1:2) и трижды оставляла свои ворота "сухими". В нынешнем поколении шведских футболистов нет звезд мировой величины. Однако, если взглянуть на состав команды, почти все футболисты выступают в сильнейших лигах и являются игроками основных составов команд из Англии, Германии, Италии, Франции и России. В команде каждый знает свой маневр и выполняет установку тренера. Может быть, стиль игры шведской сборной не привлекает многих болельщиков, но команде без звезд трудно добиться хорошего результата, играя ярко. Шведам это удается благодаря отличной дисциплине, организации игры и самоотдаче. Молодежная сборная Швеции (игроки до 21 года) в 2015 году стала чемпионом Европы. На групповом этапе команда по руководством Хокана Эриксона переиграла итальянцев (2:1), уступила англичанам (0:1) и сыграла вничью с португальцами (1:1). В полуфинале шведская команда переиграла датчан (4:1), а в финале в серии послематчевых пенальти одолела португальцев. Решающий удар реализовал защитник "Манчестер Юнайтед" Линделёф. Линделёф и еще пять футболистов из того состава попали в заявку и на нынешний чемпионат мира. Классон и Эмиль Крафт наверняка являлись бы игроками основы на молодежном чемпионате Европы, но перед турниром получили травмы. Интересно, что Линделёф в молодежной сборной выступал на позиции правого защитника, а не центрального, как сейчас. На чемпионате мира в России в команде образовался сплав из достаточно молодых футболистов и опытных, как капитан Гранквист. "Любого, кому предстоит сыграть со сборной Швеции, будет ждать сложнейший матч. Они могут пройти далеко и даже выиграть чемпионат мира", — сказал Ибрагимович по итогам группового этапа. Турнирный путь на ЧМ Сборная Швеции попала в сложную группу с действующими чемпионами мира немцами, командами Южной Кореи и Мексики. В первом матче с азиатской командой шведские футболисты больше атаковали, но долгое время не могли забить. В результате в середине второго тайма арбитр матча назначил пенальти за нарушение на Классоне, который реализовал Гранквист. Этот гол так и остался единственным в игре.