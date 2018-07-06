Концепцию наследия ЧМ-2018 обсудят на ближайшем заседании Совета по спорту

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концепция наследия чемпионата мира по футболу станет темой одного из ближайших заседаний Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия - 2018". Как сообщает официальный сайт Кремля, помощник президента РФ Игорь Левитин уже провел первое заседание рабочей группы по подготовке этого совместного заседания.
Губернатор Калининградской области, руководитель рабочей группы Антон Алиханов информировал участников заседания о подготовке проекта доклада и об основных положениях проекта Концепции наследия чемпионата. Заместитель министра спорта Павел Новиков рассказал об итогах реализации программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу.
"Предлагаемые рабочей группой мероприятия нацелены на создание оптимальных условий по управлению созданными к мировому первенству по футболу объектами спортивной инфраструктуры, обеспечивающих эффективное и многофункциональное их использование, - отметили в Кремле. - Предусмотрена детализация предложений по каждому из регионов и конкретных объектов инфраструктуры, включая планирование их ресурсного обеспечения".
Концепцию наследия, которая позволит в полной мере интегрировать все объекты чемпионата мира по футболу 2018 года в социально-спортивное пространство, предстоит утвердить правительству РФ. "Для этого необходимо разработать и принять план реализации Концепции по каждому субъекту Российской Федерации", - добавили в Кремле.