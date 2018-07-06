Концепцию наследия ЧМ-2018 обсудят на ближайшем заседании Совета по спорту

Концепцию наследия, которая позволит в полной мере интегрировать все объекты чемпионата мира по футболу 2018 года в социально-спортивное пространство, предстоит утвердить правительству РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концепция наследия чемпионата мира по футболу станет темой одного из ближайших заседаний Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия - 2018". Как сообщает официальный сайт Кремля, помощник президента РФ Игорь Левитин уже провел первое заседание рабочей группы по подготовке этого совместного заседания.

Губернатор Калининградской области, руководитель рабочей группы Антон Алиханов информировал участников заседания о подготовке проекта доклада и об основных положениях проекта Концепции наследия чемпионата. Заместитель министра спорта Павел Новиков рассказал об итогах реализации программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу.