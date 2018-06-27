Путин обсудил с Совбезом подготовку к встрече с Трампом и предстоящий матч сборной РФ

На совещании также затрагивались вопросы социально-экономической повестки дня, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ряд вопросов своей предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, внутрироссийские проблемы, а также проходящий в РФ чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита, запланированного на 16 июля", - сказал он. "Обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - сообщил Песков.

"Не обошли своим вниманием участники совещания и завтрашний матч российской сборной против команды Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу", - добавил Песков. "Они единодушно пожелали успеха российским футболистам", - сказал пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.