Сборная России сыграет в красных футболках в матче ЧМ-2018 с командой Хорватии

Вратарь сборной России сыграет с хорватами в зеленой форме

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграют в красных футболках в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь - в синем. #ВместеМыКоманда #WorldCup pic.twitter.com/JdLmJTrRST

Также отмечается, что вратарь сборной России сыграет с хорватами в зеленой форме. Встреча пройдет 7 июля в Сочи и начнется в 21:00 мск.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в предыдущем раунде команду Испании (1:1, 4:3 - пен.). Хорваты во второй раз в истории и впервые с 1998 года прошли в четвертьфинал, обыграв команду Дании (1:1, 3:2 - пен.).