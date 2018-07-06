Власти Татарстана заявили, что ФИФА и болельщики ЧМ остались довольны интернетом в Казани

Для посетителей стадиона и представителей оргкомитета турнира на арене развернута бесплатная Wi-Fi сеть

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года, представители Международной федерации футбола (ФИФА) и болельщики остались довольны инфраструктурой связи, развернутой в Казани. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Мы ведем ежедневный мониторинг количества устройств, скорости [передачи данных]. Ежедневно, ежесуточно происходит сбор данных, мы видим, особенно в день матчей находится в мониторинге "Казань Арена", основной центр событий. Там сегодня развернута бесплатная Wi-Fi сеть, которая доступна с очень хорошим качеством связи, у нас отсутствуют нарекания от посетителей стадиона, посетителей соревнований. Организационный комитет и сами представители ФИФА являются активными пользователями инфраструктуры, для них развернута отдельная инфраструктура Wi-Fi, их служебная сеть", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр добавил, что во время соревнований нагрузка на сеть существенно возрастает. Например, на прошедшем в Казани матче присутствовало около 42 тыс. пользователей на стадионе и одновременно в сети находилось 13 тыс. устройств. "Это - так называемый направленный Wi-Fi, который позволяет предоставлять более высокую скорость на одно устройство без ограничений на соседние сектора", - объяснил Шайхутдинов.

По его словам, от посетителей фестиваля болельщиков в Казани, территория которого в пиковые дни заполняется на 25 тыс. человек, нареканий по качеству связи тоже не поступало.

На стадионе в Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). Кроме того, на стадионе "Казань Арена" в 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3), 6 июля в матче 1/4 финала сыграют сборные Бельгии и Бразилии.