Выручка кафе и ресторанов на главных улицах Нижнего Новгорода выросла в дни ЧМ в 3-5 раз

В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, также город примет 6 июля встречу четвертьфинала чемпионата между командами Франции и Уругвая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Выручка предприятий общественного питания на главных улицах Нижнего Новгорода выросла в 3-5 раз в дни чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"По художественному промыслу выручка магазинов увеличилась более чем в 5 раз. В общепите средний чек вырос более чем на 10%. На улицах Большая Покровская и Рождественская выручка общепита выросла более чем в 3-5 раз", - отметил министр и добавил, что на третьем месте по прибыльности находится гостиничный бизнес.