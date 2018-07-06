Выручка кафе и ресторанов на главных улицах Нижнего Новгорода выросла в дни ЧМ в 3-5 раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Выручка предприятий общественного питания на главных улицах Нижнего Новгорода выросла в 3-5 раз в дни чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
"По художественному промыслу выручка магазинов увеличилась более чем в 5 раз. В общепите средний чек вырос более чем на 10%. На улицах Большая Покровская и Рождественская выручка общепита выросла более чем в 3-5 раз", - отметил министр и добавил, что на третьем месте по прибыльности находится гостиничный бизнес.
По словам чиновника, бизнес в области получил возможность увеличить прибыль. "В прошлом году оборот малого и среднего бизнеса составил 1 трлн 340 млрд рублей. В этом году этот показатель должен быть выше благодаря чемпионату. Однозначно можно уже сейчас сказать, что все получают дополнительный доход", - добавил Черкасов.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, также город примет 6 июля встречу четвертьфинала чемпионата между командами Франции и Уругвая.