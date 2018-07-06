Сорокин: успех сборной России должен вызвать новый виток развития футбола в стране

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Успех сборной России на домашнем чемпионате мира должен вызвать новый виток развития футбола в стране. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В субботу российской команде предстоит сыграть с хорватами, встреча 1/4 финала пройдет в Сочи.

"Мы получили успех команды, на который многие надеялись, но на который не многие рассчитывали. Конечно, это серьезное добавление к общей атмосфере праздника и ликования. Здорово, когда эта атмосфера генерируется изнутри. И в конечном итоге успех сборной России должен вызвать новый виток развития футбола в нашей стране, существенный толчок неизбежен", - сказал Сорокин.