Сорокин: успех сборной России должен вызвать новый виток развития футбола в стране

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Успех сборной России на домашнем чемпионате мира должен вызвать новый виток развития футбола в стране. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В субботу российской команде предстоит сыграть с хорватами, встреча 1/4 финала пройдет в Сочи.
"Мы получили успех команды, на который многие надеялись, но на который не многие рассчитывали. Конечно, это серьезное добавление к общей атмосфере праздника и ликования. Здорово, когда эта атмосфера генерируется изнутри. И в конечном итоге успех сборной России должен вызвать новый виток развития футбола в нашей стране, существенный толчок неизбежен", - сказал Сорокин.
"В связи с чемпионатом мира у нас увеличился интерес к футболу практически во всех регионах. Все это происходило на фоне подготовки. Сейчас, надеемся, будет еще больше энтузиазма", - добавил он.
По словам Сорокина, вопрос сохранения интереса к футболу в стране должен стать предметом серьезных и глубоких консультаций. "Я прекрасно помню, как после третьего места на Евро-2008 изменилось отношение к футболу, сколько компаний пришло в футбол. Конечно, экономический кризис 2008 года немного поправил это, но интерес был колоссальный. Наши болельщики поверили в команду", - отметил Сорокин, подчеркнув, что сейчас сборная добилась даже большего успеха.
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