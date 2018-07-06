Российские полярники записали в Антарктиде видео в поддержку сборной России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники российской антарктической станции "Беллинсгаузен" записали видео в поддержку национальной сборной по футболу. Запись размещена в официальном аккаунте Instagram российского арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
На видео полярники играют в футбол, в частности, отбивают удар с пенальти ногами, как это сделал вратарь сборной России Игорь Акинфеев в серии 11-метровых ударов в конце игры против испанцев. Также в подписи к записи отмечается, что футбольным первенством интересуются не только россияне, но и сотрудники станций других стран.
Наши ребята, зимующие на антарктической станции Беллинсгаузен, тоже смотрят Чемпионат мира по футболу! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Оказалось, что за Россию болеют не только сотрудники станции Беллинсгаузен. Сергей Коробов, начальник станции, рассказал нам, что на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж) есть много иностранных станций, в том числе латиноамериканских: Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия. А для них футбол – это вторая религия. Поэтому наши полярники, как хозяева мундиаля, оказались вовлечены в праздник спорта: соседи по острову регулярно приглашают их для совместного просмотра матчей, а после матчей сборной приходят поздравления от всех начальников станций с победой! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ «Сегодня будем болеть за Уругвай в матче с Францией, а в субботу – за Россию в матче с Хорватией. Уругвайцы нас к себе приглашают и мы не можем отказаться, потому что только у них на нашем острове спутниковая трансляция в HD качестве», – добавил Сергей Коробов. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Кстати, вы заметили этот фантастический сейв? Ничего не напомнило? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #fifaworldcup #fifa2018 #РоссияВперёд! #усынадежды #КричимЗаСборную #научные_станции_аании
"Наши полярники как хозяева мундиаля оказались вовлечены в праздник спорта, соседи [полярники из Чили, Аргентины, Бразилии и Уругвая] регулярно приглашают их для совместного просмотра матчей, а после матчей сборной приходят поздравления всех начальников станций с победой", - говорится в записи.
В пятницу россияне приглашены в гости к уругвайцам, с которыми вместе будут смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2018 между футболистами из Уругвая и Франции. В субботу россияне и латиноамериканцы будут следить за игрой российской сборной против хорватов.
"Сегодня будем болеть за Уругвай в матче с Францией, а в субботу за Россию - с Хорватией. Уругвайцы нас к себе приглашают, и мы не можем отказаться, потому что только у них спутниковая трансляция в HD качестве", - приводятся в записи слова начальника станции Сергея Коробова.