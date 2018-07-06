Российские полярники записали в Антарктиде видео в поддержку сборной России по футболу

На видео полярники играют в футбол и отбивают удар с пенальти ногами, как вратарь сборной России Игорь Акинфеев

На видео полярники играют в футбол, в частности, отбивают удар с пенальти ногами, как это сделал вратарь сборной России Игорь Акинфеев в серии 11-метровых ударов в конце игры против испанцев. Также в подписи к записи отмечается, что футбольным первенством интересуются не только россияне, но и сотрудники станций других стран.

"Наши полярники как хозяева мундиаля оказались вовлечены в праздник спорта, соседи [полярники из Чили, Аргентины, Бразилии и Уругвая] регулярно приглашают их для совместного просмотра матчей, а после матчей сборной приходят поздравления всех начальников станций с победой", - говорится в записи.

В пятницу россияне приглашены в гости к уругвайцам, с которыми вместе будут смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2018 между футболистами из Уругвая и Франции. В субботу россияне и латиноамериканцы будут следить за игрой российской сборной против хорватов.

"Сегодня будем болеть за Уругвай в матче с Францией, а в субботу за Россию - с Хорватией. Уругвайцы нас к себе приглашают, и мы не можем отказаться, потому что только у них спутниковая трансляция в HD качестве", - приводятся в записи слова начальника станции Сергея Коробова.