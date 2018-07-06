В Казани состоялись четыре матча группового этапа и одна игра 1/8 финала, также в городе пройдет четвертьфинал Бразилия - Бельгия

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Бесплатные дополнительные поезда перевезли в Казань около 27 тыс. болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил журналистам начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала Федеральной пассажирской компании Олег Коновалов.

"На данный момент предварительные итоги подведены, в Казань прибыло уже 27 тыс. болельщиков и 29 тыс. болельщиков ожидает отправления из Казани. Непосредственно в пятницу, в день матча (сборных Бразилии и Бельгии - прим. ТАСС), в Казань прибудет около 4 тыс. болельщиков на дополнительных рейсах", - сказал он.

По словам Коновалова, болельщики довольны товарами и услугами, которые предоставляются в поездах. "Самое популярное из запросов болельщиков - это чак-чак. Он бьет пока все рейтинги", - отметил он.

Всего в общей сложности поезда во время ЧМ совершат 734 дополнительных рейса по 31 маршруту между 11 городами, которые принимают матчи. Для доставки болельщиков в Казань назначены 48 рейсов поездов, а из Казани - 60 рейсов.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). Кроме того, на стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3). Также 6 июля в Казани в матче 1/4 финала сыграют сборные Бельгии и Бразилии.