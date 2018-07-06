Шишкин: выход шведов в 1/4 финала ЧМ стал наградой для футболиста "Краснодара" Классона

Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выход сборной Швеции по футболу в 1/4 финала чемпионата мира стало вознаграждением полузащитнику команды и "Краснодара" Виктору Классону за его работоспособность. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Краснодара" Роман Шишкин.

Сборная Швеции с Классоном и выступавшим в течение пяти лет за "Краснодар" защитником Андреасом Гранквистом пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 1:0.

"Я рад, что наши ребята так далеко забрались. По Классону скажу, что это работяга, который проделывает хороший объем работы, - сказал Шишкин. - Этот результат является вознаграждением ему за его работоспособность и трудолюбие, за те сумасшедшие передачи, которые он может отдавать".

Гранквист объявил, что покидает "Краснодар" по окончании сезона. Защитник был капитаном команды. "Он был лидером в "Краснодаре" как на поле, так и в раздевалке, является лидером сборной Швеции. Видно, что вокруг него строится вся команда, они с Классоном молодцы, и я желаю им удачи", - отметил Шишкин.

В 1/4 финала сборная Швеции в Самаре сыграет с командой Англии, начало в 17:00 мск. "Сейчас остались, наверное, самые сильные команды, явных фаворитов нет. И шведы доказали, что можно играть с любым соперником. Думаю, матч будет интересным, желаю шведам удачи", - подчеркнул он.