Черчесов: поддержка Путина является дополнительной мотивацией для российских футболистов

Российская команда в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сыграет со сборной Хорватии

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Поддержка сборной России президентом страны Владимиром Путиным является дополнительной мотивацией для футболистов во время чемпионата мира. Об этом сообщил журналистам главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Владимир Владимирович звонил уже несколько раз мне, нам приятна поддержка первого лица государства. Футболисты знают об этом, для них это дополнительная мотивация", - сказал Черчесов.

В настоящее время сборная России готовится к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против хорватов. Встреча состоится 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе А. В 1/8 финала ЧМ-2018 россияне обыграли команду Испании в серии послематчевых пенальти (4:3, основное и дополнительное время - 1:1).