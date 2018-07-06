Черчесов считает, что хорваты будут варьировать тактику по ходу матча ЧМ с россиянами

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу будет играть по ситуации в матче чемпионата мира с командой России. Такое мнение высказал на пресс-конференции накануне встречи главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск.

"Понятно, что они (хорваты) играют в разный футбол. Игра начинается с 0:0, и по ходу матча они действуют по ситуации. Все-таки это плей-офф, здесь самым главным является результат. Думаю, они будут варьировать свою тактику, нам надо это учитывать и быть готовыми ко всем ситуациям, мы будем акцентировать на этом внимание игроков", - поделился ожиданиями Черчесов.

"Понятно, что одного игрока у них выделить нельзя, - также отметил он. - На каждой позиции играет футболист хорошего уровня, надо уделять всем внимание. Мы знаем, что это команда высокого уровня и класса. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, и командную игру".

Специалист не стал раскрывать детали собственной тактики и состава на субботнюю игру: "Не буду разглагольствовать о том, что будем делать завтра. Нам надо учитывать нюансы хорватов, у нас сегодня будет теория, обговорим какие-то вещи, чтобы завтра быть во всеоружии. У нас есть время до матча, чтобы определить состояние каждого футболиста, надо с медицинским штабом еще посоветоваться и сделать выводы для себя. В конце концов игра завтра в 21:00, у нас еще больше суток времени".