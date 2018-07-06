Фернандес: игра в топовых клубах не дает преимущества хорватам в матче ЧМ с россиянами

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия -Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт"

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Игра футболистов сборной Хорватии за лучшие клубы Европы не дает команде преимущества перед матчем чемпионата мира со сборной России. Такое мнение на пресс-конференции накануне встречи высказал защитник российской команды Марио Фернандес.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия -Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - в 21:00 мск.

"Не вижу никакой проблемы с этим (выступлением хорватов в топ-клубах - прим. ТАСС), потому что российские команды тоже выступают в еврокубках", - заявил Фернандес. "Мы очень долго и упорно тренировались, поэтому мы заслужили находиться там, где мы есть. И заслужили дальше бороться", - также отметил он.

Фернандес похвалил игру нападающего Артема Дзюбы, который отметился тремя голами на турнире, а также высказал надежду, что сам сыграет в субботу на необходимом уровне. "Дзюба силен, он боец, он борется и забивает, хотел бы его просто поздравить с этим (тремя голами). Что касается меня, я счастлив в России, очень рад всему, что здесь со мной происходит. Я твердо стою ногами на земле и надеюсь, что сыграю хороший матч завтра", - сказал он.

Защитник приветствовал восстановление от травмы полузащитника команды и своего партнера по ЦСКА Алана Дзагоева, который получил травму в стартовой игре с саудовцами. "Мы очень рады, что он будет играть. Знаем, какого уровня он футболист", - заявил он.

"Вся команда играет хорошо, один в поле не воин, - в то же время подчеркнул Фернандес. - У нас каждый игрок помогает товарищу, поэтому мы и выиграли прошлые игры. Завтрашняя игра в этом не будет отличаться".