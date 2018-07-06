Черчесов: футболистам сборной России нельзя впадать в эйфорию перед матчем 1/4 финала ЧМ

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Футболистам сборной России стоит выкинуть из головы победу над испанцами перед четвертьфиналом чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом заявил на пресс-конференции накануне матча главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

"Что касается меня, я стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты, а концентрироваться на своей работе. Думаю, то же самое у футболистов. Игра с испанцами - приятная история для нас, для страны, но надо двигаться дальше, забывать какие-то вещи. Нам в эйфорию впадать не надо, у нас турнир продолжается, все-таки мы видим, что команды, сильные на бумаге, уже давно отправились домой", - сказал Черчесов.

"Я уже не в том возрасте, чтобы мечтать, я должен ставить цели для себя, - также отметил специалист. - Мы их ставим перед собой, перед этой игрой определенные цели тоже есть. Это матч не в группе, надо играть на результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем".

Тренер отметил, что команда старается адекватно воспринимать оценки своего выступления. "Я не обращаю внимание на какие-то вещи, чтобы не отвлекаться. Критика всегда нужна, надо держать ухо востро. Когда всегда хвалят, тоже плохо, надо избегать крайностей, к любой критике мы всегда открыты, но она должна быть конструктивной или аналитической", - добавил специалист.