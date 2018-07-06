Власти: гости из 65 стран воспользовались роумингом в Самаре с начала чемпионата мира

В Самаре прошло четыре матча группового этапа турнира, а также по одной игре 1/4 и 1/8 финала

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Телефоны с сим-картами из 65 стран были зафиксированы операторами связи в Самаре с начала чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио зампредседателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи региона Станислав Казарин.

"С начала чемпионата роумингом в Самаре воспользовались гости из 65 стран. Голосовой трафик с территории стадиона и фан-зоны во время проведения матчей ЧМ составил около 380 тыс. минут, трафик мобильного интернета - около 7 Тбайт", - отметил Казарин.

По его словам, рост нагрузки на сеть операторов связи с начала чемпионата составил от 17% до 200% в различные пиковые моменты проведения матчей. "Конечно, когда играла сборная России, было максимальное количество звонков", - сказал Казарин.

Самара приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), игру 1/8 финала между командами Бразилии и Мексики (2:0). Последней игрой, которую примет Самара, станет матч 1/4 финала Англия - Швеция (7 июля).