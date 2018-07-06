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Футбольную форму разных лет представили в Ульяновске в честь плей-офф ЧМ-2018
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На выставке также представлены афиши матчей первых футбольных клубов и кружков

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Выставка "Дополнительное время. Страницы истории российского футбола" экспонатов Государственного музея спорта открылась в пятницу в выставочном зале "На Покровской" в Ульяновске. Выставка приурочена к плей-офф чемпионата мира по футболу, сообщила на открытии директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

"Выставка открывается в преддверии финальных игр чемпионата мира по футболу. Я обещаю, если завтра наша команда выиграет, то мы раздобудем "Золотой мяч" [Льва] Яшина, он есть в нашем музее, привезем его в Ульяновск. Несколько лет Лев Яшин жил в Ульяновске, наши футбольные традиции подкреплены таким славным именем", - сказала она.

На выставке представлены афиши матчей первых футбольных клубов и кружков, а также оригинальная форма олимпийских спортсменов сборной команды Российской Империи 1912 года. В экспозиции есть и форма времен Великой Отечественной войны. Она во многом уступает современной - неприметная одежда из хлопка, шерсти или льна, но именно около нее чаще всего задерживаются посетители.

"Форма времен Великой Отечественной войны мне особенно дорога. Она показывает силу духа нашего народа, который несмотря на сложный период истории играл в футбол", - уточнила журналистам Истягина-Елисеева.

Один из самых масштабных разделов выставки посвящен советскому футболу. Здесь представлена форма игроков сборной команды СССР 1920-х и 1980-х, подлинные плакаты и афиши матчей с автографами участников, медали призеров и победителей Олимпийских игр в Мельбурне и Сеуле, а также памятные подарки, которые вручены футболистам после окончания товарищеских матчей. В разделе выставки, посвященном современности, есть экспонаты чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в числе которых полный комплект формы вратаря российской сборной.

Выставка продлится до 28 сентября. Она является первым совместным проектом Музея-заповедника "Родина В. И. Ленина" и Государственного музея спорта России.

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

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