Бобан: сборная России продемонстрировала на ЧМ-2018 свои лучшие качества

На стадии 1/8 финала российские футболисты одержали победу над испанцами в серии пенальти

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборной России удалось показать свои лучшие качества на домашнем чемпионате мира по футболу. Такое мнение журналистам по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с легендами мирового футбола высказал заместитель генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) и бывший полузащитник сборной Хорватии Звонимир Бобан.

Российская национальная команда заняла второе место в группе А и впервые в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства. На стадии 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова одержали победу над испанцами в серии пенальти, в четвертьфинале сборная России 7 июля в Сочи встретится с хорватами.

"Конечно, я надеюсь, что сборная Хорватии одержит победу, но игра будет тяжелой, - сказал Бобан. - Обе команды находятся в хорошей форме, возможно, до турнира все предполагали, что хорваты находятся на более высоком уровне, чем сборная России, но с другой стороны никто ведь не предполагал, что российская команда дойдет до 1/4 финала. Сборная России продемонстрировала свои лучшие качества и стала настоящей командой".

Чемпионат мира завершится 15 июля.