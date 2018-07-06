Инфантино: матч Испания - Россия стал одним из лучших на ЧМ-2018

Игра Испания - Россия прошла 1 июля на московском стадионе "Лужники" и завершилась победой хозяев турнира

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России стал одним из самых интересных и непредсказуемых на турнире. Об этом президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сказал после встречи в Кремле, где президент России Владимир Путин принял легенд футбола из разных стран.

Игра Испания - Россия прошла 1 июля на московском стадионе "Лужники" и завершилась победой хозяев турнира в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).

"Мне очень понравился матч Испания - Португалия (3:3), который выдался совершенно невероятным по накалу. Признаться, думал, что одна из этих стран станет чемпионом мира, так что, как видите, я совсем не разбираюсь в футболе, - сказал Инфантино. - Также понравились матчи 1/8 финала Франция - Аргентина (4:3) и Испания - Россия - эта игра выдалась совершенно непредсказуемой и держала в напряжении до самого последнего".

Инфантино признался, что ему нравится непредсказуемость матчей турнира в России. "Один из очень важных элементов нынешнего чемпионата - непредсказуемость, - сказал Инфантино. - Если посмотреть, какие матчи проходили до четвертьфинала, то думается, что развязка турнира будет совершенно непредсказуемой. Это очень здорово".

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В пятницу матчами Уругвай - Франция и Бразилия - Бельгия стартует четвертьфинальный раунд турнира.