Шведский защитник Гранквист пообещал играть жестко с англичанином Кейном в 1/4 финала ЧМ

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн представляет большую угрозу для команды Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, с ним нужно будет играть жестко. Об этом журналистам заявил защитник шведской сборной Андреас Гранквист.

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск. На данный момент Кейн с шестью забитыми мячами является лучшим бомбардиром турнира.

"Свою команду мы строили на протяжении двух лет, начиная с тех пор, как сборную начал тренировать Янне Андерссон. Мы с радостью восприняли такую возможность и начали работать в открытой и позитивной атмосфере с первого дня. Мы выступаем как единая команда, мы это показали на поле на протяжении всех матчей, и это у нас великолепно получается", - заявил Гранквист.

"На турнире мы показали коллективную защиту, плюс у нас есть свой стиль в атаке. Стандарты тоже у нас хорошо получаются, как, в принципе, и у англичан. У них есть Гарри Кейн, который очень опасен в штрафной площадке. В некоторых играх мы иногда давали возможность забить нам со стандартов, и мы знаем эти свои ошибки. Мы сделаем все, чтобы остановить Кейна, завтра с ним будет жесткая игра", - добавил футболист.

В ночь с четверга на пятницу жена Гранквиста родила дочь. "Я сегодня ночью из-за этого практически не спал, у жены и дочери все хорошо. Дочка - это самое прекрасное, что может быть в жизни, а играть в четвертьфинале чемпионата мира - это мечта каждого футболиста. Поэтому я с нетерпением жду завтрашнего матча и надеюсь сыграть как можно лучше", - рассказал он.

Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.