В дни проведения игр чемпионата мира в Калининграде аэропорт обслуживал до 10 тыс. пассажиров в сутки, что в пять раз больше обычного

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Аэропорт Храброво в Калининграде в период игр чемпионата мира по футболу (с 14 по 30 июня) обслужил более 157 тыс. пассажиров, что на 40% больше, чем за тот же период в 2017 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

"С 14 по 30 июня 2018 года пассажиропоток аэропорта Храброво составил 157 414 человек. Это более чем на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

На внутренних рейсах авиаузел обслужил 133 171 пассажира, что на 36,8% больше, чем в июне прошлого года, на международных - увеличился почти в два раза, составив 24 243 человека. В дни проведения игр ЧМ в Калининграде аэропорт обслуживал до 10 тыс. пассажиров в сутки, что в пять раз больше обычного. Максимальное количество (14 тыс. человек) было зафиксировано 29 июня, на следующий день после матча между сборными Англии и Бельгии (0:1) на стадионе "Калининград".

За указанный период был выполнен 801 вылет самолетов, что больше почти на 60%, чем год назад. Чартерными рейсами перевезено 17 264 пассажира, в том числе 13 551 человек на международных линиях. Организованными группами болельщиков прибыло и убыло 6 195 пассажиров - наибольшее число из Брюсселя - более 2 000 человек, а также из Загреба - 1 423 человека.

Основной пассажиропоток в период матчей чемпионата в Калининграде был сформирован на направлениях в Москву и Санкт-Петербург. На московском направлении он составил 89 212 человек (на 31% больше). На рейсах в Санкт-Петербург было обслужено 32 305 пассажиров - на 41,9% больше, чем в прошлом году.

В Калининграде прошли матчи ЧМ Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Игра между сборными Бельгии и Англии 28 июня (1:0) стала последней для Калининграда в рамках мирового первенства. По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения матчей в Калининград приехало около 130 тыс. туристов и болельщиков.