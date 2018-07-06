На данный момент в Самаре работают 202 предприятия для размещения туристов

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Около 225 тыс. болельщиков из России и других стран мира посетило Самару с начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Самарской области.

"За первые две недели турпоток в Самару составил 224 тыс. человек. Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74%, по Самаре этот показатель по предварительным данным находится на уровне 100%", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на данный момент в Самаре работают 202 предприятия для размещения туристов, которые рассчитаны на 12,7 тыс. мест. Туристы также размещаются в квартирах и на борту стоящих на речном вокзале теплоходов.

Самара уже приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала между Бразилией и Мексикой (2:0). Последней игрой, которую примет Самара, будет 1/4 финала между командами Англии и Швеции (7 июля).