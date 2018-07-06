Тренер сборной Швеции считает, что его команда находится на одном уровне с командой Англии

Матч между сборными Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Сборные Швеции и Англии, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, являются командами одного уровня. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск.

"Мы уже провели в течение нескольких лет много матчей, и мы одинаково подходили к любому сопернику, так будет и дальше. У нас установились хорошие традиции, мы считаем себя сильной сборной и будем продолжать работать в этом же ключе. Я не трачу время на размышления о победе в чемпионате мира, нам надо выиграть завтра. Команда хорошо готова, она хочет добиться результата, завтра будет сложный матч", - заявил Андерссон, отметив, что все 23 футболиста готовы к матчу.

"Нужно учитывать множество факторов, чтобы победить англичан. Нам нужно разобраться с обороной и понять, как атаковать. Особое внимание нужно обратить на стандарты, а так мы приблизительно одного уровня сборные. Я не думаю, что мы подготовили большие сюрпризы на завтра. Наша сборная просто готова к хорошей игре завтра, а потом посмотрим, дальше не заглядываем", - добавил он.

По мнению Андерссона, сила его команды состоит в последовательности действий на поле. "Нас очень легко анализировать, но трудно победить, это самое точное описание нашей команды. Сюрприз в том, что мы последовательны. Мне трудно говорить о том, насколько серьезно нас воспринимают, но мы верим в себя, игроки всегда были привержены одной идее, что меня радует", - сказал тренер.

"Сборная Швеции готова к возможной серии пенальти"

Как отметил Андерссон, сборная Швеции не фокусируется на отдельных игроках соперника. "Потери и изменения у англичан не влияют на нас и наш состав, мы готовимся так же, как и всегда. Мы рассматриваем свои варианты подготовки с уважением к сопернику, у которого очень хороший подбор игроков", - отметил он.

В 1/8 финала чемпионата мира против колумбийцев сборная Англии впервые в истории смогла выиграть серию пенальти. "Мы подготовились к возможному дополнительному времени и к серии пенальти. У нас есть собственный подход и собственные идеи того, кто их будет исполнять", - заявил тренер шведской команды.

По словам Андерссона, он является поклонником английского футбола. "Я вырос в 70-х годах, у нас была программа с английским футболом, мы не пропускали ни одного матча. Я всегда был большим болельщиком английского футбола, Англия, можно сказать, моя вторая родина, в плане футбола, поэтому с нетерпением жду завтрашнюю игру. Конечно, английский футбол изменился, он не тот, на котором я вырос", - заключил специалист.

Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.