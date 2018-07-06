Фан-зона в Тольятти появится перед 1/4 финала ЧМ между сборными России и Хорватии

Четвертьфинальная игра состоится 7 июля в Сочи

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Фан-зона для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии появится в городе Тольятти в Самарской области. Об этом в пятницу сообщили организаторы фан-зоны.

"Мы хотим поддержать нашу сборную и приглашаем всех болельщиков на новую фан-зону в жилой комплекс "Южный Бульвар", где будет вестись прямая трансляция игры", - говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что на фан-зоне будет установлен большой светодиодный экран и фуд-корт. "На площадке будут работать фотографы. Советуем взять плед и кресло", - отметили организаторы.

Четвертьфинальная игра состоится 7 июля в Сочи. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник. Сборная России прибыла в Сочи в четверг.