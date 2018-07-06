Инфантино считает, что сборная России по футболу может пройти в финал чемпионата мира

Российская команда в матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретится с командой Хорватии 7 июля в Сочи

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не исключил, что национальная сборная России по футболу может выйти в финал чемпионата мира.

"Может быть", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент ФИФА также выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин сможет посетить не только финал, но и другие матчи турнира.

В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи, игра начнется в 21:00 мск. Также на этой стадии пройдут матчи Уругвай - Франция, Бразилия - Бельгия (оба 6 июля) и Швеция - Англия (7 июля). Финал пройдет в "Лужниках" 15 июля.