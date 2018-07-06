Мацуев: игра сборной России на чемпионате мира по футболу напоминает "Болеро" Равеля

Российская команда в матче 1/8 финала турнира обыграла сборную Испании

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игра сборной России на чемпионате мира по футболу похожа на "Болеро" Мориса Равеля. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России, пианист, посол чемпионата мира Денис Мацуев.

Сборная России на групповом этапе заняла второе место, одержав победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступив уругвайским футболистам (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова одержала победу в серии послематчевых пенальти над испанцами со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1.

"Игра сборной России - это "Болеро" Равеля, - сказал Мацуев. - Хотя мы стартовали с победы 5:0, казалось бы, но по интриге, по результату, по нашей игре - это "Болеро". Начинается из ничего, малый барабан, перерастающий в огромную кульминацию, массированный ураган".

"И я надеюсь, что эта кульминация пока не наступила", - добавил пианист.

В субботу сборной России предстоит провести четвертьфинальный матч в Сочи против команды Хорватии.