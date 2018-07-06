Маттеус считает, что РФ организовала лучший чемпионат мира по футболу за последнее время

Такое мнение чемпион мира в составе сборной Германии высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Организация чемпионата мира по футболу в России является лучшей за последнее время. Такое мнение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле высказал чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус.

"Я был в России в 1979 году, еще тогда я понял, что тут можно играть в футбол, - сказал Маттеус. - Москва и Россия сильно изменились за последние 15-20 лет, я люблю Москву из-за того, что это красивый международный город, чувствую себя здесь как дома. Я всегда приезжаю в Москву с улыбкой, потому что я знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей, знаю, что россияне были недовольны своей национальной командой, но сейчас ситуация изменилась. Я принимал участие во многих чемпионатах мира и могу сказать, что России удалось организовать лучшее мировое первенство за последнее время, спасибо вам большое".

Маттеус - один из четырех футболистов в истории, кому удалось сыграть на пяти чемпионатах мира, он является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в составе сборной ФРГ (1982, 1986 годы), в 1990-м он помог команде завоевать золотые медали турнира. Также Маттеус вместе с национальной командой своей страны стал победителем чемпионата Европы 1980 года.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.