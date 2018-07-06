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6 июля, 12:11
Инфантино от имени ФИФА и всего футбольного сообщества поблагодарил Россию за ЧМ-2018
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© Алексей Никольский/ТАСС
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Президент ФИФА отметил, что гости и участники чемпионата мира по футболу влюбились в страну

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино от имени организации и всего футбольного сообщества поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира на таком высоком уровне. Об этом Инфантино заявил на встрече в Кремле, где президент России Владимир Путин принимает легенд футбола из разных стран.

В пятницу на встрече с президентом России присутствуют легенды ФИФА, в их числе голландец Марко ван Бастен, немец Лотар Маттеус, уругваец Диего Форлан Корасо, датчанин Петер Шмейхель и другие. На встрече также присутствуют первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, и помощник президента России Игорь Левитин. Чемпионат мира в России завершится 15 июля.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы нас пригласили, - сказал Инфантино, обращаясь к Путину. - Здесь собрались легенды футбола, которые написали славные страницы в истории этой игры. И я в особенности счастлив, что мы сегодня собрались в России, поскольку эта страна важнейшая для всего мира".

"Две вещи произошли на этом чемпионате мира, - продолжил президент ФИФА. - Первое - то, что Россия стала подлинно футбольной страной, после игры Россия - Испания этот футбольный вирус распространился по всей стране, он проник в сердца и души всех россиян. Эта страсть к футболу в России, вместе с тем, что вы отметили, показывает, что можно сделать для футбола, для страны".

"Второе - мы все влюбились в Россию. Все мы приехали сюда, провели здесь время. Мы увидели страну, которая делает очень много. Вы говорите о стереотипах, да, это было, но когда приезжаешь сюда, видишь людей, невероятную красоту Москвы, болельщиков, то уже нельзя не влюбиться в нее [Россию]", - добавил Инфантино.

Президент ФИФА сравнил себя на чемпионате мира с ребенком в магазине игрушек. "Все, кто приезжают, видят, какую работу проводит Россия и лично вы. Мне сказали, что полицейские на Красной площади, когда их о чем-то спрашивают, улыбаются - это то, что будет составлять имидж России. Я чувствую себя, как ребенок в магазине игрушек, еще раз спасибо большое - от меня, от имени ФИФА и от имени всего футбольного сообщества".

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