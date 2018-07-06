Футболист Жирков тренируется по индивидуальному плану перед матчем ЧМ-2018 с хорватами

Футболисты сборной России в пятницу проводят предматчевую тренировку на "Парк-Арене"

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков тренируется по индивидуальной программе за день до матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболисты сборной России в пятницу проводят предматчевую тренировку на "Парк-Арене" с целью снизить нагрузку на поле стадиона "Фишт", где пройдет четвертьфинальная игра с хорватами. Матч Россия - Хорватия начнется 7 июля в 21:00 мск.

Жирков продолжает работать по индивидуальной программе, у него было диагностировано воспаление мышц голени. Другой полузащитник сборной России Алан Дзагоев, также испытывавший проблемы со здоровьем, тренируется в общей группе. Ранее Дзагоев провел несколько тренировок по индивидуальному плану из-за миофасциального синдрома мышц спины.

Сборная Хорватии проведет свое занятие в пятницу вечером, оно состоится на тренировочном поле "Адлер-1".