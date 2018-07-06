Путин: РФ разработает план использования инфраструктуры ЧМ-2018 для развития физкультуры

Глава государства поручил правительству РФ совместно с руководителями регионов обеспечить эффективное использование наследия ЧМ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. В России будет создан план по использованию созданной для чемпионата мира по футболу инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с легендами мирового футбола.

"Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми теми, кто у нас занимается организацией физической культуры, со всеми теми, кто занимался строительством, эксплуатацией этих спортивных сооружений и спортивной инфраструктуры в целом, составим целый план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране", - сказал Путин

В конце июня глава государства поручил правительству РФ совместно с руководителями регионов, на территориях которых проводятся матчи ЧМ-2018, обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий. В поручении отмечалась, в частности, необходимость формировать на базе объектов ЧМ-2018 инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, а также организовывать и проводить крупные спортивные мероприятия, в том числе по футболу. Кроме того, предусматривается использование стадионов в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.