Сборная Швеции провела тренировку в Самаре перед игрой 1/4 финала ЧМ против команды Англии

Матч между командами Швеции и Англии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Швеции провели тренировку на стадионе "Самара-Арене" в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Англии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между командами пройдет на стадионе "Самара-Арена" 7 июля. Игра начнется в 17:00 мск.

В тренировочном занятии приняли участие все 23 футболиста. Части поля перед штрафными площадками были обнесены специальным ограждением, игроки там не тренировались.

Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем 1/4 финала между командами России и Хорватии.