Путин попросил легенд футбола по секрету дать прогноз, кто выиграет ЧМ-2018

Российский лидер отметил, что чемпионат проходит на высокой ноте и преподносит много сюрпризов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с легендами футбола в шутку попросил их в закрытом режиме дать прогноз о том, кто станет чемпионом мира 2018 года. "Из 32 команд осталось только восемь. Вы - эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто по вашему мнению будет обладателем кубка в этом году", - смеясь сказал российский лидер.

Глава государства заметил, что, хотя и не является специалистом по футболу, любит эту игру. По его мнению "сам чемпионат проходит очень хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов". "Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший", - добавил он. Путин подчеркнул, что интрига на матчах зависит от того, как подготовлена команда, от того, как тренерский состав выбрал тактику, какую тактику использовали против соперника. "Непредсказуемость и делает эту игру такой замечательной, такой интересной, в которую влюблены миллионы людей на всей планете", - сказал Путин. Глава российского государства также подчеркнул, что еще одной составляющей мирового первенства по футболу является "невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности".

Смотрите также Как выглядят стадионы ЧМ-2018 из космоса и с земли