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6 июля, 11:46
Путин попросил легенд футбола по секрету дать прогноз, кто выиграет ЧМ-2018
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Российский лидер отметил, что чемпионат проходит на высокой ноте и преподносит много сюрпризов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с легендами футбола в шутку попросил их в закрытом режиме дать прогноз о том, кто станет чемпионом мира 2018 года.

"Из 32 команд осталось только восемь. Вы - эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто по вашему мнению будет обладателем кубка в этом году", - смеясь сказал российский лидер.

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Глава государства заметил, что, хотя и не является специалистом по футболу, любит эту игру. По его мнению "сам чемпионат проходит очень хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов". "Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший", - добавил он. Путин подчеркнул, что интрига на матчах зависит от того, как подготовлена команда, от того, как тренерский состав выбрал тактику, какую тактику использовали против соперника.

"Непредсказуемость и делает эту игру такой замечательной, такой интересной, в которую влюблены миллионы людей на всей планете", - сказал Путин. Глава российского государства также подчеркнул, что еще одной составляющей мирового первенства по футболу является "невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности".

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Он констатировал, что в России эту игру любят, а власти приложили немало усилий и вложили большие средства в строительство инфраструктуры для его развития. "Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует чемпионат мира по футболу был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну, потому что для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта", - заключил президент, выразив надежду, что это поможет молодежи совершенствоваться физически и духовно.

За одним столом с главой государства - хорват Звонимир Бобан, голландец Марко ван Бастен, мексиканец Хорхе Кампос Наваррете, немец Лотар Маттеус, уругваец Диего Форлан Корасо, датчанин Петер Шмейхель, а также англичане Александра Вирина Скотт и Рио Гевин Фердинанд. Вместе с тем, побывавшего на нескольких матчах ЧМ-2018 аргентинца Диего Марадоны среди участников встречи нет.

На встрече также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, и помощник президента России Игорь Левитин.

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