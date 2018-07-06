Инфантино: участие президента и правительства РФ было важным для успешного проведения ЧМ

Президент ФИФА отметил ответственное отношение организаторов и правительства к проведению мирового футбольного первенства

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участие президента России Владимира Путина и всего правительства стало важным элементом успешного проведения чемпионата мира по футболу. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу, турнир завершится 15 июля. Сборная России на домашнем чемпионате мира вышла в плей-офф со второго места в группе A. На стадии 1/8 финала россияне обыграли в серии пенальти испанцев. В четвертьфинале российская команда сыграет с хорватами, матч состоится 7 июля в Сочи.

"Участие президента и всего правительства было очень важным для успешного проведения этого соревнования, этого чемпионата, - рассказал Инфантино. - Я еще никогда не видел такого ответственного отношения сверху донизу, на всех уровнях, такого стремления добиться того, чтобы это был успешный чемпионат. То есть, не так как обычно бывает, когда идут приказы сверху вниз".

"Мы встречались с вашим президентом несколько раз. Конечно, мы обсуждали организационные вопросы. На чемпионат приехало три миллиона болельщиков, стадионы заполнены на 98 процентов. Это стало возможным только потому, что все было проработано до мельчайших деталей", - добавил президент ФИФА.

По словам Инфантино, он заметил, что Путин заразился футболом, как и вся Россия. "Когда все только начиналось, он, быть может, был еще не таким большим любителем футбола, по сравнению с некоторыми другими видами спорта. Я слышал об этом. Но сейчас он по-настоящему заразился футболом, как и вся Россия", - сказал Инфантино.