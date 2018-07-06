ВЦИОМ: каждый второй россиянин уверен в победе сборной России в матче со сборной Хорватии

В победе российской сборной не сомневаются 56% опрошенных, 10% ожидают ничью и 15% думают, что выиграет Хорватия

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более половины (56%) россиян верят в победу сборной России в матче против сборной Хорватии 7 июля на чемпионате мира по футболу. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины опрошенных (56%) думают, что победит российская команда, еще 10% полагают, что игра закончится вничью. 15% ожидают победы Хорватии", - говорится в материалах исследования.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск. Смотреть предстоящий матч собираются 68% россиян. В основном следить за ходом игры наши сограждане (68%) намерены дома или на работе, 1% - в кафе или баре, 2% - в фанзоне и на стадионе в Сочи.

Согласно опросу, каждый пятый респондент верит в победу России на ЧМ-2018. Фаворитами по-прежнему являются Россия и Бразилия (20% и 14% соответственно).

"Сборная уже превзошла ожидания российских болельщиков, и теперь в победу на чемпионате мира начинают верить не только мечтатели, которые надеялись на чудо, но и бывшие скептики, которые не ожидали даже выхода национальной сборной из группы. В любом случае наша команда уже оправдала надежды россиян", - прокомментировал данные исследования генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июля 2018 года. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.