Теплая облачная погода установится в Сочи к матчу ЧМ-2018 Россия - Хорватия

Температура воздуха ожидается в пределах 22 - 24 градусов

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что во время матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Сочи будет облачно, температура воздуха ожидается в пределах 22 - 24 градусов, сообщается на сайте специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск.

"День: переменная облачность, небольшой дождь. Максимальная температура плюс 26 - 28 градусов. Ветер юго-западный, западный 5 - 8 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дождь пройдет после обеда, а после 18:00 будет облачно.

Как уточнили ТАСС в гидрометцентре Краснодарского края, до конца недели на территории региона будут находиться фронтальные разделы. "Это даст нам понижение температуры. В пятницу мы ожидаем, что будем в зоне неустойчивости, поэтому на пятницу-субботу по Краснодару температура прогнозируется 29 - 31 [градус выше нуля], а по краю - 27 - 32 градуса, при этом по южным и восточным районам возможны сильные осадки с грозами, градом и шквалистым усилением ветра", - уточнил представитель гидрометцентра.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).