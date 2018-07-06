Глава МИД Франции считает, что "хороший ЧМ-2018" идет на пользу спорту и России

Жан-Ив Ле Дриан согласился с мнением, что "организация чемпионата является безупречной, а соревнования прекрасными"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. "Хороший чемпионат" мира по футболу, проходящий в России, идет на пользу и спорту, и РФ. Такое мнение высказал в пятницу в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он согласился с оценкой ведущей программы, что "организация чемпионата является безупречной, а соревнования прекрасными". "Проведение хорошего чемпионата в Москве - только на пользу спорту и самим россиянам", - сказал Ле Дриан.

Напомнив об обещании президента Франции Эмманюэля Макрона приехать в Россию, чтобы лично поддержать национальную сборную, если она выйдет в полуфинал, журналистка спросила, может ли в связи с этим состояться новая встреча руководителей двух стран. "Соревнования еще продолжаются, поэтому давайте дождемся сегодняшнего матча, - ответил Ле Дриан. - Но я полагаю, что если Эмманюэль Макрон поедет в Россию, то он встретится с [президентом РФ] Владимиром Путиным".

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Уругвая и Франции состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее в телевизионном интервью Макрон заявил, что верит в успех французской сборной на ЧМ-2018.