Сборная Англии не будет тренироваться на "Самара-Арене" перед 1/4 финала ЧМ со шведами

Английская команда проведет тренировочное занятие на базе сборной в Репине

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Английские футболисты не будут проводить тренировочные занятия на стадионе "Самара-Арена" в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Швеции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе английской команды.

Матч между английскими и шведскими футболистами пройдет на "Самара-Арене" 7 июля. Начало игры - 17:00 мск.

"Тренировки в Самаре не будет, только официальная пресс-конференция. Сегодня утром команда тренируется в Репине (Ленинградская область)", - говорится в заявлении.

Сборная Швеции прибыла в Самару в четверг вечером, команда проведет тренировку на "Самара-Арене", которая начнется в 11:00 мск.

Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем 1/4 финала между командами России и Хорватии.